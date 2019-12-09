Преступление 14-летней давности раскрыли атырауские полицейские
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Преступление, совершенное в 2005 году, раскрыли атырауские полицейские. Подозреваемый установлен и задержан в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По информации следствия, летом 2005 года в районную больницу города Кульсары Жылыойского района Атырауской области поступает мужчина. Врачи свидетельствуют колото-резаные раны в области спины и живота. Медикам удалось спасти пострадавшего. Подозреваемый в нанесении ран скрылся.
Уроженец Шымкента, причастный к указанному преступлению, был задержан на днях в южной столице Казахстана. 34-летний мужчина водворен в следственный изолятор г. Атырау. Досудебное расследование продолжается по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
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