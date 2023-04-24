ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Престижной премии «зеленый Нобель» впервые удостоен активист из Турции. Премия The Goldman Environmental Prize ежегодно присуждается активистам по защите окружающей среды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

У Турции есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы стать европейским лидером в области охраны морских территорий. Об этом «Анадолу» сообщил глава правления Ассоциации охраны Средиземноморского региона Турции Зафер Кызылкая - первый из турецких экологических активистов, удостоенный премии The Goldman Environmental Prize, ежегодно присуждаемой за вклад в защиту окружающей среды.

The Goldman Environmental Prize - одна из самых авторитетных экологических премий, которую часто называют «зеленым Нобелем», была основана в 1989 году американскими филантропами и активистами Ричардом и Родой Голдман. Она присуждается для каждого представителя из шести регионов мира: Африка, Азия, Европа, острова и островные государства, Северная Америка, Южная и Центральная Америка.

«Нет ни одной причины, по которой нельзя воспользоваться возможностью превращения Турции в лидера в сфере охраны морских территорий», - уверен Кызылкая.

По его словам, премия присуждена ему за борьбу с браконьерством на морях, усилия по защите и мониторингу экосистемы, а также продвижение системы охраны особых природоохранных зонах, в частности Особой природоохранной зоны в районе Гёкова.

Премия The Goldman Environmental Prize - очень избирательная премия, присуждаемая за наиболее важные проекты, затрагивающие широкий спектр сфер: от биоразнообразия до климата, от продовольственной безопасности до обеспечения доходов местных сообществ, констатировал глава ассоциации.

«Это большая гордость. Турция получает подобную премию впервые. Прежде, чем присудить The Goldman Environmental Prize, была проанализирована наша работа, запрошены информация от учреждений, с которыми мы работаем. В итоге решили присудить премию мне, как представителю Ассоциации по охране Средиземноморского региона Турции. Мы принимаем премию от имени Турции», - сказал Кызылкая.

«Для нас это награда, в первую очередь, означает, что нет никаких причин, чтобы не пойти еще дальше в вопросе защиты экологии», - отметил руководитель ассоциации.

Кызылкая рассказал, что благодаря системе охраны удалось на 90 процентов предотвратить браконьерство в Гёкова. «Если в 2008 году в Гёкова рыболовное дело было на нуле, то теперь доходы начали расти невероятными темпами. Значит, когда обеспечиваешь охрану все три года, все получается», - сказал он.

По словам Кызылкая, охранников экосистемы в ассоциации выбирали из числа бывших рыбаков. «Очень важно было создать охранную модель, и у нас получилось», - добавил он.