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Престижное обучение за рубежом обещала алматинка жителям мегаполиса

16 Марта 2023, 15:28
Престижное обучение за рубежом обещала алматинка жителям мегаполиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Престижное обучение за рубежом обещала жителям мегаполиса 46-летняя алматинка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Некоторые родители желают предоставить своим детям возможность обучения в лучших зарубежных университетах. При выборе наилучшего и удобного варианта, граждане часто прибегают к услугам зарубежных экспертов в области образования. Однако, пользуясь доверием, лжеспециалисты не только не помогут, но и с легкостью могут завладеть деньгами.

«По подозрению в совершении серии мошенничеств нами задержана гражданка Б. 1977 г.р. По одной из версий, женщина завладела крупной суммой денег доверчивых граждан, обещая им престижное обучение за рубежом. Предварительно, она заверяла доверчивых родителей о стопроцентном поступлении в вузы, составляя поддельные договора на оказание услуг по поиску и подбору образовательного учреждения в Китае, США и Германии. Помимо поступления, женщина убеждала клиентов в том, что за отдельную плату сможет помочь сдать сессию в этих вузах. Но эти обещания остались лишь на словах. Обманутые граждане обратились за помощью в ОВД», – проинформировал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

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Фото: polisia.kz

В настоящее время личность подозреваемой проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Указанные факты соединены в одно производство, зарегистрированное по ч. 3 ст. 190 УК РК.

Иная информация по уголовному делу, с учетом требований Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.


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