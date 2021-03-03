Престиж рабочих профессий повышают колледжи Карагандинской области по проекту «Жас маман»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области выделили 4 млрд тенге на развитие рабочих профессий. В семи колледжах региона реализуется проект «Жас маман». До конца года к нему примкнут ещё восемь колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебные заведения модернизируют, закупают современное оборудование. Создают все условия для того, чтобы не только обучить студентов по востребованным профессиям на уровне теории, но и дать возможность получить практические навыки по таким направлениям, как транспорт, сельское хозяйство, строительство, лёгкая промышленность, сервис и др.

Аким области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки по Караганде посетил технико-строительный и Высший политехнический колледжи.

Один из выпускников учебного заведения, Владимир Сарганов, с гордостью рассказал, что получил профессию газоэлектросварщика, освоил практику и остался работать в альма-матер преподавателем.

«Сейчас в колледже современное оборудование. Учиться на нём очень интересно. Раньше у нас было старое оснащение, и когда мы приходили на практику на предприятия, нам приходилось переучиваться, потому что на производстве было уже новое. А сегодня у нас всё есть, поэтому мы быстрее вникаем на практике в рабочий процесс», - отметил Владимир Сарганов.

На сегодняшний день в семи колледжах области созданы центры компетенций, где 68 мастерских оснащены современным оборудованием мировых брендов из США, Италии, Германии, Швеции, Франции, Австрии. Перечень оборудования сформирован с учётом стандартов WorldSkills и на основе предложений Палаты предпринимателей, а также работодателей. 190 педагогов этих колледжей прошли обучение и получили сертификаты.

До конца этого года планируют открыть ещё восемь таких центров. Их ресурсы используются в процессе обучения, для проведения демонстрационных экзаменов и в подготовке к WSK. Потенциал центров позволяет также реализовывать проекты по коммерциализации.

«С каждым годом возрождается престиж рабочих профессий, в особом почёте развитие навыков мастерства. Основная цель - модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. Центры компетенций готовят не только наёмных работников, но и предпринимателей, помогая учащимся разрабатывать бизнес-проекты, открывать свои предприятия», - сказал Женис Касымбек.