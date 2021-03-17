Пресс-служба Премьер-Министра РК: Информация в соцсетях об условиях авиаперелетов членов Правительства недостоверна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация об условиях перелетов членов Правительства и стоимости услуг по их перевозкам не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

По утверждению бывшего журналиста, ежегодно на авиаперелеты Премьер-Министра и его заместителей, а также председателей Сената и Мажилиса Парламента РК осуществляются затраты из республиканского бюджета в размере 15-20 млрд тенге.

«Фактически на 2021 год на обеспечение особо важных полетов (литерные рейсы) казахстанских делегаций во главе с Премьер-Министром и заместителями Премьер-Министра РК предусмотрены расходы в размере 578 млн тенге.

Указанная сумма рассчитана на получение транспортных услуг в течение всего 2021 года. При этом оплата производится по факту выполненных региональных и международных перелетов казахстанских делегаций. К примеру, в 2020 году при запланированных 578 млн тенге расходов фактически были осуществлены перелеты на 275,6 млн тенге.

У Премьер-Министра и заместителей Премьер-Министра нет отдельных закрепленных только за ними самолетов.

Полеты осуществляются исключительно в служебных целях по регионам РК для решения вопросов социально-экономического развития страны, а также в государства ближнего и дальнего зарубежья в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию экономического сотрудничества с зарубежными странами, в т.ч. в рамках Евразийского экономического союза и других объединений», - сообщили в пресс-службе.

«Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания (внутренние и международные)» оказывает РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут» УДП РК.

Перелеты казахстанских делегаций во главе с министрами осуществляются рейсовыми пассажирскими самолетами коммерческих авиакомпаний.

Бывший журналист казахстанских государственных СМИ сообщает, что в обслуживание входит красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты, что также не соответствует действительности.

Так, при продолжительности полета до 1 часа пассажирам предоставляются безалкогольные прохладительные напитки и снэки, при продолжительности 1-3 часа – горячее питание и горячие напитки (чай, кофе). Бортовое питание предоставляется в соответствии с действующим законодательством – Законом РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и другими нормативными правовыми актами.

Таким образом, распространяемая бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация не соответствует действительности. К сожалению, это является очередным случаем искажения фактов и распространения недостоверной информации в погоне за общественным резонансом», - добавили в пресс-службе Премьер-Министра РК.



