Пресс-секретаря Главы государства выписали из больницы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретаря Президента РК Берика Уали выписали из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, сегодня выписался. В заключении указано, что мое состояние улучшилось, иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении, за моим здоровьем пристально следили врачи, пришлось сократить временно связи с семьей», - сказал Берик Уали.
Пресс-секретарь Главы государства отметил, что продолжит работать удаленно, также выразил благодарность врачам, лечившим его, и всем медицинским работникам.
«Вы сами знаете, только вчера мы отметили День медицинского работника. В этой связи хотел бы отметить, что они настоящие герои. Многие из них вот уже на протяжении нескольких месяцев не видели своих родных. Они ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Я от всего сердца выражаю им благодарность!» - подчеркнул Берик Уали.Напомним, 6 июня 2020 года стало известно, что коронавирус выявлен у пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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