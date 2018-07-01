Пресс-секретарем Премьер-Министра РК назначена Зарина Нурланова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Нурланова Зарина Нурлановна назначена на должность руководителя пресс-службы Премьер-Министра РК - пресс-секретаря Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Зарина Нурланова родилась в 1986 году в городе Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Социология», в 2017 году - АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности «Деловое администрирование». Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.