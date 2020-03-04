Пресс-секретарь Президента РК рассказал подробности встречи Касым-Жомарта Токаева и Ян Цзечи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал, как прошла встреча Главы государства с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи.

Напомним, 3 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи.

Как сообщил Берик Уали, в ходе встречи Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает особую важность развитию всестороннего партнерства с Китаем. За почти треть века дипломатических отношений двум странам удалось достигнуть высокого уровня двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов.

Президент отметил, что визит Ян Цзечи имеет большое значение с точки зрения обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества Казахстана и Китайской Народной Республики.

«Отношения между нашими странами являются образцовыми. Казахстан и Китай тесно взаимодействуют друг с другом и в экономической, и в политической области, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент дал высокую оценку итогам своего первого государственного визита в Китай в сентябре прошлого года, в ходе которого были проведены содержательные переговоры с Председателем Си Цзиньпином, подписано «Совместное заявление о долгосрочном всестороннем стратегическом партнерстве». Данный исторический шаг подтвердил, что политический диалог между Казахстаном и Китаем вышел на качественно новый уровень. В настоящее время правительства двух стран активно работают над реализацией достигнутых договоренностей.





В свою очередь, Ян Цзечи огласил устное послание Председателя КНР Си Цзиньпина Президенту Казахстану. В нем, в частности, с удовлетворением подтверждается приверженность полной реализации всех новых договоренностей, достигнутых в сентябре 2019 года в Пекине.

Особое внимание в послании уделяется координации усилий двух сторон по противодействию эпидемии коронавируса COVID-19. Председатель КНР поблагодарил Казахстан за оказанную помощь, что «демонстрирует нерушимость традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном».

Ян Цзечи передал слова Си Цзиньпина о готовности «общими усилиями укреплять политическое взаимодоверие, наращивать взаимную поддержку и повышать уровень сотрудничества в рамках программы «Один пояс, один путь» в интересах дальнейшего продвижения дружбы Казахстана и Китая».

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений, а также высоко оценил энергичные меры китайского руководства по противодействию распространению нового вируса.

«Республика Казахстан полностью солидарна с усилиями и решительными действиями руководства Китайской Народной Республики в этот сложный момент. Я думаю, что вместе мы будем бороться с трудностями, которые, к сожалению, время от времени возникают. Мы продолжим двигаться вперед по пути развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами», – подчеркнул Президент Казахстана.

Отметив тесное взаимодействие между государствами и активную работу крупных казахстанских компаний на китайском направлении, Глава государства выразил пожелание о скорейшей стабилизации ситуации в КНР, заявив о намерении, после стабилизации эпидемиологической ситуации, «вернуться к исходным позициям в продвижении экономических, политических и гуманитарных связей».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам углубления взаимовыгодного сотрудничества в сферах индустриализации, торговли, финансов, сельского хозяйства, новых технологий, развития инфраструктуры и цифровой экономики для формирования новых точек роста.

Стороны также обсудили вопросы совместного использования и охраны ресурсов трансграничных рек, координации усилий двух государств в рамках СВМДА и ШОС.

Президент Казахстана отметил, что соответствующие ведомства наших стран тесно взаимодействуют друг с другом в данном направлении.

«Касым-Жомарт Токаев также вновь обратил внимание на ситуацию вокруг судьбы нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении в Китае», - сообщил пресс-секретарь Президента.