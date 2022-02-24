+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали даст специнтервью по ситуации в Украине

24 Февраля 2022 15:12
Поделиться:
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали даст специнтервью по ситуации в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сегодня в 20:30 даст специальное интервью Национальному телеканалу «Казахстан» по ситуации в России и Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»
Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору Досжан Умарханов возглавил медиахолдинг «Шығыс ақпарат» в ВКО Мы должны вносить свой вклад в укрепление государства - Рухия Байдукенова

Отмечено, что Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. В настоящее время между двумя странами ведутся военные операции.

Берик Уали ответит на вопросы касательно позиции Казахстана по данному вопросу, а также о январском инциденте.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о введении по всей Украине военного положения.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»
Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору
Досжан Умарханов возглавил медиахолдинг «Шығыс ақпарат» в ВКО
Мы должны вносить свой вклад в укрепление государства - Рухия Байдукенова
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
Какие издания читает Президент Казахстана
Уровень журналистики в Казахстане оценил Касым-Жомарт Токаев
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив