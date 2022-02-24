Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали даст специнтервью по ситуации в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сегодня в 20:30 даст специальное интервью Национальному телеканалу «Казахстан» по ситуации в России и Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечено, что Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. В настоящее время между двумя странами ведутся военные операции.

Берик Уали ответит на вопросы касательно позиции Казахстана по данному вопросу, а также о январском инциденте.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о введении по всей Украине военного положения.

