Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали даст специнтервью по ситуации в Украине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сегодня в 20:30 даст специальное интервью Национальному телеканалу «Казахстан» по ситуации в России и Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отмечено, что Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. В настоящее время между двумя странами ведутся военные операции.
Берик Уали ответит на вопросы касательно позиции Казахстана по данному вопросу, а также о январском инциденте.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о введении по всей Украине военного положения.
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