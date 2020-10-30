Пресс-секретарь Nur Otan Перуашеву: Надо доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев прокомментировал заявление депутата Мажилиса, лидера партии «Ак жол» Азата Перуашева по поводу совмещения должностей акимов и председателей филиалов «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Прочитал заявление А. Перуашева о недопустимости совмещения должностей акима и председателя филиала «Nur Otan»-а. С учетом международной практики, данное высказывание вызывает, как минимум, недоумение.

Практика совмещения государственной и партийной работы существует во многих странах (Германия, Италия, Португалия, Испания, Бельгия, Австрия и т.д.) и преследует одну цель – качественное выполнение предвыборных обещаний победившей партии.

К примеру, Маттео Ренци в свое время совмещал должности мэра Флоренции и лидера Демократической партии Италии. Барт де Вевер, избранный в 2013 году мэром бельгийского города Антверпен, параллельно занимал должность лидера партии «Новый фламандский альянс». Тобиас Теодор Ганс, премьер-министр земли Саар с марта 2018 года, одновременно был председателем ХДС. Антониу Кошта, мэр Лиссабона с 2007 года по 2015 год, возглавлял Социалистическую партию Португалии. И таких примеров из стран с продвинутой демократией предостаточно.

В одном из своих интервью председатель Ак жола как-то заявил, что «состав правительства (читай исполнительной власти) на утверждение президенту должна вносить победившая на парламентских выборах партия».

Как известно, в нашей стране акимы назначаются с согласия депутатов маслихатов, которые в абсолютном большинстве являются членами «Nur Otan»-a. И совмещение должностей - это оптимальный подход, позволяющий, как сказал однажды А.Перуашев, «вести поступательную работу и нести ответственность за результаты».

Должность председателя филиала «Nur Otan» - это не привилегия, а огромная ответственность и большая общественная нагрузка!

Пожелание «пусть служат всему народу, а не самой власти» - это не более чем жонглирование словами с целью подмены понятий. Деятельность партии «Nur Otan» направлена не на представление интересов небольшой группы бизнесменов, а на системную поддержку всего населения страны, всех социальных групп. «Nur Otan», в отличие от некоторых, это - партия большинства, всех казахстанцев.

Никто в период пандемии особо не заметил, чтобы Ак жол, позиционирующий себя как партия бизнеса, смог консолидировать бизнесменов и оказать поддержку нуждающимся гражданам. Пару эпизодов в СМИ на поверку оказались показушными.

«Nur Otan» же обеспечил беспрецедентную работу в этом направлении. Помимо выплат по линии фонда «Birgemiz», доставки продуктов и товаров первой необходимости, оказывалась консультативная помощь всем гражданам, вне зависимости от партийной принадлежности. В этом году только через общественные приемные в партию за поддержкой обратилось более 350 тысяч граждан, что несопоставимо больше даже официально декларируемого количества членов Ак жола.

Согласно akzhol.kz, на декабрь 2016 года (это, судя по всему, самые актуальные данные!), численность членов этой партии составляла 255 800 человек. Надеюсь, как и на прошлых парламентских выборах (7,18% голосов), они будут голосовать за свою партию, если, конечно, не забыли о своем членстве.

Чтобы иметь возможность выдвигать акимов из своих рядов, как это сейчас делает «Nur Otan», надо побеждать на выборах и доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле. Даже карликовые партии на западе не позволяют себе такого неконструктива.

С учетом открывающихся возможностей, можно также попытать счастья на прямых выборах акимов сёл.

В заключение хотел напомнить, что сегодняшний главный акжоловец ранее сам был в руководстве «Nur Otan»-a, членом Бюро Политического совета партии еще когда только была введена практика совмещения. Но тогда подобные вопросы он почему-то не поднимал», - написал Тимур Базарбаев в Facebook.