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Пресс-секретарь Елбасы: повода для паники и беспокойства нет

18 Июня 2020 15:04
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Пресс-секретарь Елбасы: повода для паники и беспокойства нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай дал комментарий в связи с положительным результатом теста на коронавирус у Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ».

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«С начала месяца у Нурсултана Назарбаева был весьма насыщенный рабочий график. Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц.

Кроме того, Первый Президент дал интервью как отечественным, так и зарубежным представителям СМИ. Так, в совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств.

В целом, ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

Согласно утвержденному протоколу личные контакты Первого Президента с другими лицами ограничены. Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи.

С первых минут появления официальных новостей мы начали получать сообщения обеспокоенных граждан и их пожелания скорейшего выздоровления Первому Президенту. Мой телефон буквально разрывается от звонков и уведомлений мессенджеров. Журналисты, друзья, родственники, коллеги по цеху, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, желают Елбасы сил и крепкого здоровья. Свою поддержку Первому Президенту уже выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, телеграммы и письма поступают в адрес Канцелярии Елбасы со всех регионов страны.

Нурсултан Назарбаев выражает благодарность казахстанцам и всем неравнодушным за их теплые слова в его адрес».


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#Первый Президент - Елбасы  
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