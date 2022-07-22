22 Июля 2022 17:01

Пресс-релиз: Тур де Франс-2022 — результаты исторического 18-го этапа

Многочисленные поклонники команды Astana Qazaqstan разочарованы нынешней «Большой петлей». После 18 этапов Алексей Луценко занимает девятое место в общем зачете, гонщики не одержали ни одной победы. Конечно, отсутствие лидеров ударило по амбициям коллектива из Казахстана, но любители красивой и честной борьбы запомнят этот «Тур де Франс» надолго.

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Что произошло

Этот выпуск «Большой петли» уже вошел в историю — впервые Тадей Погачар не смог сохранить желтую майку, а Йонас Вингегор уверенно удерживает лидерство благодаря отличной форме и силе команды Jumbo-Visma. При этом они потеряли двух ведущих гонщиков — из-за последствий травмы сошел Примош Роглич, а Стивен Крейсвейк сломал ключицу при падении.

В который раз удивил Воут ван Арт. Топовый бельгийский велогонщик показал себя не только универсалом, но и отличным горняком, способным преодолевать затяжные подъемы. Он пожертвовал победой на этапе, чтобы подстраховать Вингегора и еще больше увеличить его преимущество над Погачаром. По итогам гонки датчанин обогнал словенца более чем на минуту. Но даже не это стало главным украшением этапа.

События, которые будут помнить и обсуждать еще очень долго, произошли за несколько десятков километров — на скоростном спуске с подъема первой категории Коль-де-Спандель. Вначале Вингегор был на грани падения, а чуть позже упал Погачар.

Словенец достаточно быстро вернулся в седло и возобновил погоню. Но обладатель желтой майки даже не пытался воспользоваться ситуацией и дождался своего главного соперника, после чего они продолжили опасный спуск вместе. Это яркий пример спортивного благородства, которого в велоспорте мы не видели уже несколько десятилетий.

И рукопожатие гонщиков после того, как Погачар догнал Вингегора, станет символом честной борьбы. Больше всего радует то, что это представители молодого поколения, которые еще много лет будут радовать болельщиков и задавать тон в мировом пелотоне.

По словам Погачара, именно на этом этапе он проиграл нынешний «Тур де Франс». Но он не разочарован, так как сделал все, что мог, и уступил сопернику, который оказался объективно сильнее.

Фото: facebook.com/letour