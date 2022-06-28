Пресс-релиз: 30 июня застройщики в прямом эфире обсудят, как предвосхищать ожидания покупателей новостроек

Популярный проект «ВСЁ О СТРОЙКЕ» анонсировал новые выпуски по строительству в Казахстане. Следующий круглый стол посвящен улучшению девелоперского продукта для высокого потребительского спроса. В эфире примут участие компании BI Group и Open Development.

В начале июня отраслевой видеопроект «ВСЁ О СТРОЙКЕ» провел первый круглый стол с застройщиками Казахстана, который посмотрели более 4 тыс. зрителей.

Девелоперы и зрители оставили множество положительных отзывов о новом для Республики формате онлайн-круглых столов, поэтому авторы проекта решили сделать эфиры со строительными компаниями Казахстана регулярными.

Ближайший круглый стол состоится 30 июня в 11:00 (время Астаны), его тема: «Лучшие новостройки Казахстана. Предвосхищая ожидания покупателей». Бесплатно зарегистрироваться на онлайн-мероприятие можно по ссылке.

В рамках эфира эксперты рассмотрят следующие вопросы:

• что важно покупателям недвижимости сегодня;

• стоит ли вкладывать в сервисное взаимодействие и технологические инновации;

• уникальные особенности проектов, которыми гордятся застройщики Республики;

• какими будут жилые комплексы завтра.

Партнеры выпуска: Ассоциация застройщиков Казахстана, Союз Строителей Казахстана. Генеральный партнёр эфира — компания PlanRadar.

В эфире примут участие:

Еркин Акимбеков, директор по цифровизации строительной индустрии BI Group;

Вячеслав Лазарев, генеральный директор Open Development;

Кайназаров Насирдин, директор по продажам строительной компании Орда Инвест

Рустем Итемиров, генеральный директор ТОО «CVL Construction»;

Амир Касенов, директор строительной компании 7 Stroy;

Руслан Шефер, генеральный директор SHEFER GROUP;

Виталий Березка, региональный управляющий компании PlanRadar в России и странах СНГ;

Александр Салов, консультант по продукту PlanRadar.

Эфир проведет директор «ВСЁ О СТРОЙКЕ» Светлана Опрышко.

Круглый стол пройдет онлайн 30 июня в 11:00 (время Астаны) на Youtube. Бесплатная регистрация на эфир открыта на сайте проекта. Подключайтесь к новому формату коммуникации между коллегами из строительной отрасли, чтобы быть в курсе актуальных трендов и новостей девелопмента.