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    Пресс-релиз: 30 июня застройщики в прямом эфире обсудят, как предвосхищать ожидания покупателей новостроек

    28 Июня 2022, 18:18

    Популярный проект «ВСЁ О СТРОЙКЕ» анонсировал новые выпуски по строительству в Казахстане. Следующий круглый стол посвящен улучшению девелоперского продукта для высокого потребительского спроса. В эфире примут участие компании BI Group и Open Development.

    В начале июня отраслевой видеопроект «ВСЁ О СТРОЙКЕ» провел первый круглый стол с застройщиками Казахстана, который посмотрели более 4 тыс. зрителей.

    Девелоперы и зрители оставили множество положительных отзывов о новом для Республики формате онлайн-круглых столов, поэтому авторы проекта решили сделать эфиры со строительными компаниями Казахстана регулярными.

    Ближайший круглый стол состоится 30 июня в 11:00 (время Астаны), его тема: «Лучшие новостройки Казахстана. Предвосхищая ожидания покупателей». Бесплатно зарегистрироваться на онлайн-мероприятие можно по ссылке.

    В рамках эфира эксперты рассмотрят следующие вопросы:

    • что важно покупателям недвижимости сегодня;

    • стоит ли вкладывать в сервисное взаимодействие и технологические инновации;

    • уникальные особенности проектов, которыми гордятся застройщики Республики;

    • какими будут жилые комплексы завтра.

    Партнеры выпуска: Ассоциация застройщиков Казахстана, Союз Строителей Казахстана. Генеральный партнёр эфира — компания PlanRadar.

    В эфире примут участие:

    Еркин Акимбеков, директор по цифровизации строительной индустрии BI Group;

    Вячеслав Лазарев, генеральный директор Open Development;

    Кайназаров Насирдин, директор по продажам строительной компании Орда Инвест

    Рустем Итемиров, генеральный директор ТОО «CVL Construction»;

    Амир Касенов, директор строительной компании 7 Stroy;

    Руслан Шефер, генеральный директор SHEFER GROUP;

    Виталий Березка, региональный управляющий компании PlanRadar в России и странах СНГ;

    Александр Салов, консультант по продукту PlanRadar.

    Эфир проведет директор «ВСЁ О СТРОЙКЕ» Светлана Опрышко.

    Круглый стол пройдет онлайн 30 июня в 11:00 (время Астаны) на Youtube. Бесплатная регистрация на эфир открыта на сайте проекта. Подключайтесь к новому формату коммуникации между коллегами из строительной отрасли, чтобы быть в курсе актуальных трендов и новостей девелопмента.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Строительство Жилье
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