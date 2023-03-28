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Presidential Ball KAZGUU в сопровождении симфонического оркестра состоится в Астане

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 12:49
Presidential Ball KAZGUU в сопровождении симфонического оркестра состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Университетский президентский бал в сопровождении музыкального симфонического оркестра Казахского национального университета искусств стремительно развивается из года в год и выходит на новый уровень, передает МИА «Казинформ».

Maqsut Narikbayev Unıversıty проведет ежегодное традиционное мероприятие «Presidential Ball KAZGUU» в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева.

Целью «Presidential Ball KAZGUU» является духовное развитие, эстетическое воспитание подрастающего поколения в рамках программы «служение обществу», сохранение меценатских и благотворительных традиций.

Мероприятие проводится для пропаганды современной мировой культуры среди молодежи страны, повышения их интереса к классической музыке и танцам, приобщения к светскому этикету и для формирования новых традиций досуга и развлечений среди молодежи.

Мероприятие состоится 28 марта в 17:00 в Музыкальном драматическом театре имени К. Куанышбаева.


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