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Пресекать жёстко коррупционные факты поручил Женис Касымбек

7 Ноября 2019 09:15
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Пресекать жёстко коррупционные факты поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал жёстко пресекать факты злоупотребления должностными полномочиями. На заседании комиссии по противодействию коррупции он дал поручения по усилению антикоррупционных мер, передает МИА «Казинформ».

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- Необходимо активно бороться со всеми проявлениями коррупции, формировать нулевую терпимость у населения. Также поручаю ужесточить дисциплинарную ответственность за проступки, способствующие формированию коррупционных рисков, - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать жёсткие, соответствующие закону меры к тем, кто допустил коррупционные нарушения в сфере госзакупок.

В свою очередь руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области Денис Шакенов сообщил, что особое внимание департамент уделяет превентивной борьбе с коррупцией.

- Мы активно занимаемся профилактической работой, направленной на искоренение условий, и предпосылок, которые способствуют коррупционным проявлениям. Также проводим системную работу по противодействию коррупции. Это комплекс мер по исключению коррупционных рисков в деятельности госорганов, по антикоррупционному просвещению, вовлечению гражданского общества в антикоррупционное движение, - сказал он.

Денис Шакенов напомнил, что сейчас в Карагандинской области успешно реализуют проект «Сарыарқа - адалдық алаңы». Его цель - снижение уровня бытовой коррупции, трансформация работы госорганов и формирование антикоррупционного поведения у жителей региона.


В рамках проекта «Интерактивная карта общественного контроля» 1 084 государственные организации разместили информацию о своих бюджетах, траты которых жители могут наблюдать в режиме реального времени.

В школах и детских садах области для обучения используют специальные программы «Адал ұрпақ» и «Адал бөбек». Они помогают сформировать антикоррупционное мышление и сознание у детей и подростков.

Кроме этих проектов, изменить общественное сознание помогает и специальная мониторинговая группа (СМГ), которая уже стала связующим звеном между гражданским обществом и госаппаратом. Например, члены СМГ для прозрачности принимают участие в работе экзаменационной комиссии, которая оценивает практические навыки претендентов на получение водительского удостоверения.

На основании заказа Агентства по противодействию коррупции и при поддержке Программы развития ООН в Казахстане общественным фондом Transparency Kazakhstan проведено исследование «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане» среди жителей и предпринимателей Карагандинской области.

Так, по мнению опрошенных жителей, инициаторами коррупционных сделок являются в основном сами граждане (73,5%), нередки случаи с участием работников госорганов и организаций (19,4%) и посредников (7,1%).

Чтобы снизить коррупционные риски, планируется запустить проект Open Karagandа. Будет создан фронт-офис, где горожане смогут быстро получать госуслуги. Здесь внедрят открытое обслуживание по принципу единого окна. Это минимизирует преграды для получения государственных услуг. Зал Open Karaganda будет расположен в здании акимата города.

Подобные фронт-офисы в рамках программы противодействия коррупции уже открывают в городах и районах Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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