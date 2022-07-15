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Пресечены факты хищений на платформе Аrtsport в Шымкенте
15 Июля 2022 13:01

Пресечены факты хищений на платформе Аrtsport в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой пресечены факты хищений на платформе Аrtsport в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в этом году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму около 10 млн тенге

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкенту выделено 2,3 млрд тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств.

С санкции суда руководитель управления находится под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Артспорт».

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства в рамках государственного заказа. Благодаря мерам, по словам Президента, увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции до 70%.

«Однако в год запуска проекта («Артспорт» - прим.) был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала «Артспорт». Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.



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