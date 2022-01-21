Пресечены факты безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов в столичных аптеках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции выявлены факты реализации сильнодействующих медицинских препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
От неравнодушных жителей столицы в полицию поступают анонимные обращения по факту безрецептурного отпуска аптеками лекарственных препаратов.
С начала текущего года выявлено 2 факта нарушения, предусмотренных по ст.426 КРКобАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения).
Так, 15 января т.г. по ул. Жангельдина, фармацевт отпустила лекарственный препарат без рецепта врача, аналогичное правонарушение в этот же день, было выявлено в аптеке по ул. Дукенулы.
В целях пресечения фактов безрецептурной продажи фармацевтами наркозависимым лицам кодеиносодержащих и лекарственных препаратов, стражи порядка совместно со специалистами Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Нур-Султан на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности.
Департамент полиции города Нур-Султана выражает благодарность жителям столицы за проявленную гражданскую позицию.
Если Вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, отпуска лекарственных препаратов без рецепта врача, а также лиц к ним причастных, Вы можете сообщить на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султан по телефонам 716393, круглосуточно 322222 или на канал «102».
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