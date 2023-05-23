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Пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок бизнеса - Генпрокуратура РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 17:18
Пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок бизнеса - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ-Сегодня в столице под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по защите бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что по поручению Президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов.

Одна из таких мер – Комплексный плансовместных действий по защите бизнеса, который был принят по итогам Форума в сентября прошлого года.

В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество. Всего 44 мероприятия, начиная от вопросов налогового администрирования до отмены актов любого уровня, ущемляющих их права. В реализации этого плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган.

О достигнутых результатах и имеющихся проблемах сообщило руководство Генеральной прокуратуры, Министерства национальной экономики и Агентства по финансовому мониторингу.

По их данным, на сегодня принятыми мерами в 4 раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей (до Указания Генерального Прокурора от 02.09.2022г. в среднем ежемесячно регистрировалось 150 дел, в текущем году – 40).

Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечению 10 суток, если нет судебной санкции). Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать.

Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий.

По актам надзора отмененосвыше 21 тысячи налоговых приказов и 13 тысяч исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности. Наказано 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя.

Озвучены результаты работы по устранению предпосылок для обращения субъектов бизнеса в государственные органы и суды.

Было пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля.

В марте и апреле текущего года по протестам Генеральной прокуратуры 5 министерств (здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития) отменили 9приказов о проведении профилактического контроля с посещением 2 тысяч предпринимателей.

В ходе совещания обсуждено внедрение цифровых технологий, в том числе для предоставления земельных участков, подачи сигнала о вмешательстве в предпринимательскую деятельность и оценки потребителями объектов бизнеса.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов в своем выступлении отметил эффективное сотрудничество с органами прокуратуры и озвучил проблемы предпринимателей, к которым просил подключиться территориальных прокуроров.

Помимо этого обозначены пробелы в действиях и решениях госорганов.

В итоге уполномоченным органам задан вектор по дальнейшей работе в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. Одновременно перед прокурорами поставлены конкретные задачи. В частности, обеспечить эффективное взаимодействие с палатой «Атамекен» и правовую консультацию субъектов бизнеса.

Также в рамках реализации поручения Главы государства участники совещания обсудили вопросы взаимодействия государственных органов при сопровождении значимых инвестиционных проектов.

«Предстоящую работу необходимо форсировать, чтобы субъекты бизнеса, включая инвесторов, почувствовали положительный эффект», - резюмировал в своем выступлении Генеральный прокурор Берик Асылов.


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