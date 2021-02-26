Пресечена теневая деятельность завода по изготовлению алкоголя в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с органами государственных доходов на территории Алматинской области пресечена деятельность завода по теневому производству алкогольной продукции в промышленных масштабах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В ходе обыска обнаружено свыше 170 тысяч бутылок водки 20-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками.

Более того, указанная продукция не проходила сертификацию и могла нанести непоправимый вред здоровью людей.

По факту ведется следствие, иные сведения в порядке ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире из-за суррогатного алкоголя умирает более 3 млн человек. Благодаря пресечению незаконной деятельности алкогольного завода сохранены жизни тысячи казахстанцев.



