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    15:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Пресечена теневая деятельность завода по изготовлению алкоголя в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с органами государственных доходов на территории Алматинской области пресечена деятельность завода по теневому производству алкогольной продукции в промышленных масштабах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    В ходе обыска обнаружено свыше 170 тысяч бутылок водки 20-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками.

    Более того, указанная продукция не проходила сертификацию и могла нанести непоправимый вред здоровью людей.

    По факту ведется следствие, иные сведения в порядке ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

    По сведениям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире из-за суррогатного алкоголя умирает более 3 млн человек. Благодаря пресечению незаконной деятельности алкогольного завода сохранены жизни тысячи казахстанцев.



    Теги:
    Закон и право Алматинская область Экономика
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