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    17:03, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пресечена попытка провоза через границу РК наркотических средств

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В железнодорожном пункте пропуска «Сарыағаш» Туркестанской области 7 сентября пограничниками пресечена попытка провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата «Трамадол» на сумму свыше 1 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Данные таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Республику Узбекистан. В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке «Кайла». Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия», - говорится в сообщении.


    Фото: gov.kz


    Теги:
    КНБ Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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