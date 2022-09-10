Пресечена попытка провоза через границу РК наркотических средств

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В железнодорожном пункте пропуска «Сарыағаш» Туркестанской области 7 сентября пограничниками пресечена попытка провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата «Трамадол» на сумму свыше 1 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Данные таблетки провозились в вагоне грузового поезда, следовавшего в Республику Узбекистан. В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке «Кайла». Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия», - говорится в сообщении.













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