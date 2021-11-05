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вчера 23:35
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Пресечена попытка передачи запрещенных предметов в колонию в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники учреждения ЕЦ-166/5 пресекли попытку передачи на территорию колонии запрещенных к хранению и использованию осужденными предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС города Нур-Султана.
«По предварительной оперативной информации 4 ноября 2021 года около 17 часов инспектором по проверке и доставке писем оперативного отдела при просмотре заказного письма адресованного осужденному С. были обнаружены и изъяты наушники, аккумуляторные батарейки от средств мобильной связи, накопительная флеш-карта, переходники к зарядному устройству. Факт изъятия зафиксирован на видеорегистратор», - говорится в сообщении.
Отправителю данной посылки грозит ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях РК по статье 481, в виде штрафа в размере 10 МРП либо предупреждение.
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