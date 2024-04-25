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    11:17, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Пресечена незаконная охранная деятельность на территории Павлодара

    Пресечена незаконная охранная деятельность на территории Павлодара
    Фото: Polisia.kz

    Оперативниками по борьбе с организованной преступностью установлены жители города Павлодара, которые осуществляли незаконную охранную деятельность по обеспечению безопасности и фейс-контролю в увеселительных заведениях города без разрешительных документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Следствием установлено, что фигуранты организовали незаконную охранную деятельность в 12-ти увеселительных заведениях города, куда набирали молодых парней, из числа маргинальной молодежи, спортивно подготовленных, не имеющих квалификационные требования для осуществления работы в качестве охраны, при этом трудовые договора не заключались.

     – По факту незаконной охранной деятельности начато досудебное расследование, – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

    В ходе проведения отработок из  12-ти увеселительных заведений, которые являются наиболее посещаемыми в регионе, доставлено около 30-ти лиц, осуществляющих охранную деятельность, в том числе организаторы незаконного охранного агентства.

    Полиция полагает, что доход от незаконной охранной деятельности за весь период существования принес организаторам свыше 200 миллионов тенге.


    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Павлодар Регионы Полиция Видео Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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