Пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан. Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в гг. Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, 18 декабря проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в 8 регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора «Finbet».

«Ежегодный доход от незаконной деятельности составлял порядка 3 млрд тенге. Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.