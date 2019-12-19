+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet»

19 Декабря 2019 15:53
Поделиться:
Пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Новости по теме

Задержан руководитель Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике
Освобождение председателя совета директоров «Алматыметрокурылыс» прокомментировал глава МВД

«Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан. Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в гг. Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, 18 декабря проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в 8 регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора «Finbet».

«Ежегодный доход от незаконной деятельности составлял порядка 3 млрд тенге. Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив