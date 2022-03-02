+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пресечена деятельность майнинговой фермы в Нур-Султане

2 Марта 2022 10:11
Поделиться:
Пресечена деятельность майнинговой фермы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Новости по теме
Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области
Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе Как в Казахстане развиваться майнингу – мнения экспертов Незаконная майнинговая ферма выявлена в Костанае

«Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.

В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США.

Проводятся следственные мероприятия», - сообщает пресс-служба АФМ РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Происшествия   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области
Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе
Как в Казахстане развиваться майнингу – мнения экспертов
Незаконная майнинговая ферма выявлена в Костанае
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 Президент РК принял председателя Нацбанка
Читайте также
Трансфер для прилетевших из Польши казахстанцев организовали в Нур-Султане
Пожар на Тенгизе: горит шлам
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
Президент РК принял председателя Нацбанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив