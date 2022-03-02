Пресечена деятельность майнинговой фермы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

«Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.

В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США.

Проводятся следственные мероприятия», - сообщает пресс-служба АФМ РК.