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Пресечена деятельность майнинговой фермы в Нур-Султане
2 Марта 2022 10:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
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«Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США.
Проводятся следственные мероприятия», - сообщает пресс-служба АФМ РК.
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