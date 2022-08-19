Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
19 Августа 2022 10:04

Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК – Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений Национальной гвардии РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В результате, при попытке ввоза в город Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков, весом почти 1 кг, эквивалентной 3,5 тыс. разовых доз, был задержан 35-летний житель города Алматы. В салоне его автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, с его слов, умышленно взял в дорогу с собой, чтобы не вызывать подозрение.

Сразу же после этого через некоторое время был задержан второй участник данной преступной цепи – 29-летний мужчина, у которого было изъято 600 грамм синтетического зелья, что эквивалентно 2 тыс. разовых доз.

Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание, в ходе которого у 24-летнего жителя города Актобе, специально прибывшего в Усть-Каменогорск, было изъято пять пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

Как отметил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов: «Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тыс. разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на «черном рынке» составляет более 65 млн тенге. В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по части третьей статьи 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет».


Новости по теме
Казахстанца задержали за участие в организации наркоканала в Кыргызстане
Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Читайте также
Водитель погиб при лобовом столкновении автомобилей в Павлодаре
Землетрясение произошло в Таджикистане
Казахстанца задержали за участие в организации наркоканала в Кыргызстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК
Около 33 млн человек пострадали из-за наводнений в Пакистане
Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
Казахстанца с 10 кг гашиша задержали в Таласе
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив