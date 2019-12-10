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Пресечён канал сбыта смартфонов из Алматы в Бишкек

10 Декабря 2019 12:11
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Пресечён канал сбыта смартфонов из Алматы в Бишкек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международный канал сбыта краденых телефонов пресечен полицейскими совместно с прокуратурой Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Основная фаза спецоперации полицейскими Алматы была проведена на таможенном посту «Кордай». При пересечении государственной границы РК оперативниками остановлена автомашина марки «Хонда», под управлением гражданина Кыргызской Республики, в багажном отсеке которой обнаружены 45 сотовых телефонов, без подтверждающих документов, без sim-карт.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.196 ч.1 УК РК. Задержанный сообщил, что промышлять оптовым закупом в Алматы б/у сотовых телефонов по заниженной цене стал с лета этого года. Причем, сотрудничал мужчина исключительно с одним, так называемым, поставщиком - гр. П., который является реализатором сотовых телефонов в алматинском торговом доме «Мега Тау», - рассказали в ДП.

«Как следует из показаний задержанного, он вместе с двумя соотечественниками еженедельно приезжал в Алматы и забирали с собой десятки смартфонов, а также гаджетов, для дальнейшей реализации в Бишкеке. Параллельно уже в Алматы при содействии бойцов спецподразделения был задержан реализатор, который дал признательные показания в скупке и дальнейшей реализации похищенных сотовых телефонов. При проведении обысков по его месту работы изъято 64 сотовых телефона», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

В полиции также отметили, что прежде чем провести задержание основных фигурантов, процессуальным путем была собрана доказательная база их незаконной деятельности и приобщена к материалам уголовного дела.

«Задержанный водворен в ИВС. В ближайшей перспективе принятие меры по возврату краденых телефонов обратно в Алматы. Напомним, несколько лет назад нам удалось выявить на территории Кыргызстана более 100 мобильных устройств, похищенных ранее в нашем мегаполисе. В последующем они были возвращены истинным владельцам», - резюмировал он.

Ранее вопросы кражи, приобретения и сбыта краденого имущества были обсуждены на заседании координационного совета прокуратуры Алматы по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

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Ключевые слова: Алматы, Кыргызстан, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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