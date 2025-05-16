11:52, 16 Май 2025 | GMT +5
Пресечен канал незаконного оборота взрывчатых веществ в Акмолинской области
В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограмм аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц.
По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.