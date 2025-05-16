Пресечен канал незаконного оборота взрывчатых веществ в Акмолинской области

В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограмм аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц.

По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.