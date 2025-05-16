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    11:52, 16 Май 2025 | GMT +5

    Пресечен канал незаконного оборота взрывчатых веществ в Акмолинской области

    Департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконного оборота взрывчатых веществ, передает агентство Kazinform.

    Об изъятии взрывчатых веществ
    Фото: КНБ РК

    В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограмм аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц.

    По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности.

    Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Ранее департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.

    Теги:
    КНБ Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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