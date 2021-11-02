Пресечен факт контрабанды табака из Казахстана в Россию

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт незаконной контрабанды табака из Казахстана в Россию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нелегальные сигареты имеют наибольшую долю в теневом товарообороте по стоимости.

В результате, по различным данным экспертов, государства ежегодно теряют от 35 до 40 миллиардов долларов в виде неуплаченных налогов от торговли контрафактными сигаретами.

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.

По данным следствия, в 2020 году индивидуальный предприниматель А. Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.

Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через Западно-Казахстанскую область в Российскую Федерацию.

При этом для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.

А. Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллиона тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.