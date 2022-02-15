Препятствующие улучшению благосостояния населения причины выявлены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения провели в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения по разработке программы повышения доходов населения проведен анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения. По результатам анализа выявлены основные причины, препятствующие улучшению благосостояния населения», - сказал Алибек Куантыров.

Было отмечено, что в целях устранения выявленных проблем программа будет направлена на реализацию комплексных мер по четырем направлениям: повышение доходов населения от трудовой деятельности; повышение доходов от предпринимательской деятельности; создание высокопроизводительных рабочих мест; повышение навыков рабочей силы.

В рамках разработки программы повышения доходов населения прорабатываются меры по сокращению дополнительных расходов населения по уплате комиссий и тарифов различных посредников и монопольных операторов.