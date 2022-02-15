+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Препятствующие улучшению благосостояния населения причины выявлены в РК

15 Февраля 2022 14:47
Поделиться:
Препятствующие улучшению благосостояния населения причины выявлены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения провели в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: Родителей школьников будут штрафовать за пропуски занятий без уважительной причины
В каких городах Казахстана будут построены новые больницы В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов Производство медтехники намерены наладить в Казахстане

«В рамках исполнения поручения по разработке программы повышения доходов населения проведен анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения. По результатам анализа выявлены основные причины, препятствующие улучшению благосостояния населения», - сказал Алибек Куантыров.

Было отмечено, что в целях устранения выявленных проблем программа будет направлена на реализацию комплексных мер по четырем направлениям: повышение доходов населения от трудовой деятельности; повышение доходов от предпринимательской деятельности; создание высокопроизводительных рабочих мест; повышение навыков рабочей силы.

В рамках разработки программы повышения доходов населения прорабатываются меры по сокращению дополнительных расходов населения по уплате комиссий и тарифов различных посредников и монопольных операторов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Экономика   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Фейк: Родителей школьников будут штрафовать за пропуски занятий без уважительной причины
В каких городах Казахстана будут построены новые больницы
В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов
Производство медтехники намерены наладить в Казахстане
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
5 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
6 Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Читайте также
Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК
До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив