Препятствует ли «Казахтелеком» проверкам и какие жалобы поступают от казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента по защите прав потребителей города Нур-Султана Шыгыс Суюнбаев прокомментировал вопросы журналистов о том, препятствует ли «Казахтелеком» проводимым проверкам и какие жалобы от казахстанцев поступают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, мы с давлением во время проверок не сталкиваемся, потому что это воспрепятствование проверке, мы сразу принимаем административные меры. Да, на «Казахтелеком» есть жалобы, но в рамках КоАП мы не можем афишировать, какие жалобы есть. Вы можете в ЕРАПИ (свободный доступ прокурорской проверки), посмотреть статистику, какие административные меры были приняты к «Казахтелекому» и другим операторам связи», - прокомментировал Шынгыс Суюнбаев.

По словам спикера, на каждого оператора связи приходится около 20-30 % жалоб. В ходе брифинга спикер также пояснил, действительно ли есть вопросы к качеству интернета.

«У нас есть территориальная инспекция связи по городам. Такие обращения поступают по связи, и мы туда направляем. Также просим принять меры к тем, кто предоставляет услуги. Они нам пишут, что да, были технические неполадки, устранили, связь работает. Но инспекция связи более корректно проверяет, именно по частоте подачи интернета, сотовой связи», - добавил глава департамента по защите прав потребителей.

Шынгыс Суюнбаев пояснил, какие меры воздействия применяет профильное ведомство после поступивших жалоб.

«Когда они не отвечают на претензию потребителя, то есть, если в течение 10 дней не отвечают, мы уже принимаем меры: от штрафа до 50 МРП (153 150 тенге). Были выписаны предупреждения и штрафы разным операторам связи. По городу Нур-Султану уже были оплачены два штрафа. То есть, в первый раз мы предупреждаем, если в течение года нарушает, налагаем штраф», - добавил он.