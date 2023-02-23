Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Преподавателям военных вузов и военным медикам намерены повысить зарплату – Минобороны РК

Автор:  
Серик Сабеков
23 Февраля 2023, 13:02
Преподавателям военных вузов и военным медикам намерены повысить зарплату – Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется повышение заработных плат ряду военнослужащих. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас увеличены денежные содержания летчикам военно-воздушных сил. Кроме того, вопрос решается по увеличению к концу года денежного содержания профессорско-преподавательского состава военных вузов до уровня гражданских вузов. Ну и следующая категория военнослужащих, это военные медики, по ним также повышение денежного содержания рассматривается и поддержано в целом Правительством до уровня медицинских работников гражданского сектора», - сказал Султан Камалетдинов.

Замминистра уточнил, что повышение зарплат будет осуществлено на сумму более 30 %.

Ранее он сообщил, что военный бюджет увеличили в Казахстане.

«Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.


Образование   Вузы   Здравоохранение   Минобороны РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике