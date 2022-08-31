31 Августа 2022 13:40

Преподавателям творческих вузов Казахстана подняли зарплату в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова сообщила, что преподавателям организаций высшего образования в области культуры и искусства увеличили коэффициент к должностным окладам в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии нового академического года министр культуры и спорта Даурен Абаев провел встречу с профессорско-преподавательским составом творческих вузов страны. В ходе беседы он сообщил, что преподавателям организаций высшего образования в области культуры и искусства увеличили коэффициент к должностным окладам в два раза. Новые правила оплаты труда распространяются на четыре творческих вуза: Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова; Казахская национальная консерватория имени Курмангазы; Казахский национальный университет искусств; Казахская национальная академия хореографии.

На площадке Службы центральных коммуникаций председатель комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова, а также ректоры творческих вузов проинформировали о текущих изменениях и подготовке к новому учебному году.

«Сегодня министерством осуществляется большая работа по подготовке кадров в области культуры и искусства. Подготовку осуществляют заслуженные и народные артисты Казахстана, видные представители творческой интеллигенции. У студентов есть возможность проходить практику в лучших организациях культуры нашей страны. Благодаря интеграции учебных заведений в культурный ландшафт нашей страны мы можем с уверенностью говорить о подготовке конкурентоспособных и востребованных специалистов. Нашим преподавателям будет произведен перерасчет с учетом повышения коэффициента к должностным окладам с 1,75 до 3,5», – сказала Роза Карибжанова.

К примеру, зарплата профессора увеличилась с 267 754 тенге до 435 373 тенге, теперь доцент будет получать не 243 451 тенге, а 395 855 тенге.

Она подчеркнула, что все организации образования, подведомственные Минкультуры, готовы к началу нового учебного года.

Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева сообщила, что творческие вузы функционируют также как центры научной, творческой и просветительской деятельности, которые формируют тенденции настоящего и будущего развития культуры нашей страны.

В пресс-конференции приняли участие ректор Казахской Национальной академии искусств имени Жургенова Азамат Сатыбалды и ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Арман Жудебаев.

На реализацию государственного образовательного заказа в новом учебном году подведомственным министерству организациям образования выделено 2 365 образовательных грантов. Для бакалавриата – 890 грантов; магистратуры – 152 гранта; докторантуры – 23 гранта; колледжам при высших учебных заведениях – 200 грантов; колледжам – 300 грантов. Для бакалавриата Международного университета туризма и гостеприимства выделено 800 мест.