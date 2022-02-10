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Преподавателям столичных университетов рассказали о профилактике религиозного экстремизма

10 Февраля 2022 20:22
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Преподавателям столичных университетов рассказали о профилактике религиозного экстремизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках «Комплексного плана по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы» посредством платформы «ZOOM» состоялся семинар по профилактике религиозного экстремизма для преподавателей вузов столицы, организованный Управлением по делам религий города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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С докладами перед преподавателями вузов выступили руководитель Управления по делам религий столицы Н. Альмуханов, декан МКТУ им. Х. А. Яссави, доктор философских и теологических наук, профессор К. Досай, преподаватель Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак, доктор философских наук, профессор К. Затов, старший преподаватель кафедры религиоведения Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доцент К. Тышхан, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, заведующий кафедрой религиоведения и культурологии доктор философских наук, профессор А. Курманалиева.

Цель проводимого мероприятия – разъяснение религиозной ситуации в стране, усовершенствование методов работы по профилактике идей религиозного экстремизма среди молодого поколения, широкий обмен мнениями и навыками между представителями экспертного сообщества и преподавателями.

Открывая семинар, руководитель Управления по делам религий Н. Альмуханов отметил, что экстремизм подвержен влиянию негативных факторов, и требует особого контроля со стороны государства по формированию социального, психического, духовно-нравственного здоровья, воспитанию гражданственности и патриотизма. Понятие «профилактика» рассматривается более широко и определяется как система правовых, организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, направленная на предупреждение деятельности экстремистских организаций.

В ходе семинара были обсуждены вопросы текущей религиозной ситуации в стране, направления и проблемы профилактики религиозного экстремизма, формы и методы противодействия деятельности нетрадиционных религиозных течений, роль религиоведческого образования и религиозной литературы в профилактике экстремизма и терроризма.

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#Нур-Султан   #Образование   #Религия   #Общество  
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