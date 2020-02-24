Преподавателям спортивных дисциплин хотят ввести доплату за дополнительные занятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доплату учителям планируют ввести за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с планом законопроектных работ Правительства РК на 2020 год разработаны проекты закона по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты касательно развития массового спорта на 2020-2025 годы. В целях развития физической культуры и спорта, а также увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, предусмотрена реализация ряда мероприятий»,- сказала Актоты Раимкулова на правительственном часе в Мажилисе.

В этой связи, по ее словам, предусматривается расширение сети детско-юношеских спортивных клубов и врачебно-физкультурных диспансеров, а также обязательное внедрение элементов национальных видов спорта на уроках физической культуры на всех уровнях образования.

Кроме того, отмечает министр, предусмотрена доплата учителям за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту, обеспечение штатных единиц инструкторов по спорту для работы с населением.

Также будут реализованы мероприятия по увеличению количества спортивных соревнований путем популяризации физической культуры и спорта среди школьников.

«Законопроект предусматривает формирование у населения стремления к здоровому образу жизни путем занятий физической культурой и спортом», - заключила министр.

Согласно предоставленной пресс-службой ведомства информации, законопроект планируется внести на рассмотрение Парламента в апреле 2020 года.