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Преподавателям четырех вузов в области культуры и искусства повысили заработную плату
8 Августа 2022 17:34

Преподавателям четырех вузов в области культуры и искусства повысили заработную плату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преподавателям ряда высших учебных заведений в области культуры и искусства повысили заработную плату. Соответствующее постановление принято Правительством Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Так, в рамках реализации Комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года предусматривается увеличение повышающего коэффициента (с 1,75 до 3,5) к установленным размерам должностных окладов профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы.

Под действие постановления подпадают четыре творческих вуза: Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский национальный университет искусств и Казахская национальная академия хореографии.

Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, поэтому по заработной плате прошедших месяцев текущего года будет произведен перерасчет.


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