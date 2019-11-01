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Преподавателя преследовать не будут - вице-министр образования прокомментировала случай в ЕНУ

1 Ноября 2019 16:09
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Преподавателя преследовать не будут - вице-министр образования прокомментировала случай в ЕНУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования РК Шолпан Каринова прокомментировала случай в ЕНУ, где на преподавателя обвалился потолок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По факту в ЕНУ. На сегодняшний день с учителем все в порядке. Никаких преследований, служебных расследований в отношении этого учителя из-за того, что она не провела занятие, нет и не будет в дальнейшем. Это позиция вуза и позиция Министерства образования и науки. В целом мы работаем над тем, чтобы были созданы условия как для студентов, так и для учителей и преподавателей», - сказала Шолпан Каринова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По ее словам, выговора в отношении преподавателя не было из-за этого случая.

«Условия для студентов и преподавателей будут создаваться, это длительный процесс. Над этим всегда будем работать. Почему обвалился потолок в ЕНУ, над этим сейчас работает группа, служебное расследование ведется. Чья это вина - строителей, подрядной организации, которая там работала, и в чем причина – выясняется. Как будет выяснено, в вузе примут меры», - пояснила Шолпан Каринова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ЕНУ им. Гумилева обрушился потолок прямо во время лекции. В результате чего преподавателю понадобилась помощь медиков. Но в вузе расценили этот инцидент как «срыв» занятий, что грозит наказанием для пострадавшего педагога.

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Ключевые слова: Образование, Происшествия,
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Автор:

Серик Сабеков

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