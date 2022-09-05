Преподаватели вузов РК перечислили однодневную зарплату в помощь в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Преподаватели ряда казахстанских вузов перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя международная научная конференция – это только часть комплексных мероприятий, посвященных наследию Ахмета Байтурсынова. Была запланирована поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область, где родился просветитель. К сожалению, случился пожар, о котором, наверное, вы уже слышали. Поэтому празднование 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова перенесли на более поздний срок», - сказал на конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

По его словам, в такой сложный период высшие учебные заведения страны сплотились и продемонстрировали готовность оказать помощь.

«Создан оперативный штаб при ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби, университете имени М. Ауэзова и при других вузах. Мы смогли собрать свыше 10 тонн продовольственных продуктов. Уже отправили нашу помощь костанайцам. Наряду с этим, преподаватели ряда казахстанских вузов перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

В ходе конференции также была презентовала книга «Ахмет Байтурсынов – учитель нации».