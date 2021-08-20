Преподаватели университетов подготовят олимпийскую команду школьников Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О новом проекте «Профильная школа» рассказали на августовском онлайн-совещании педагогов Карагандинской области. Университетские преподаватели будут готовить школьников региона к республиканским и международным олимпиадам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Гульсум Кожахметова сообщила, что профильные школы образуют на базе двух вузов – Карагандинского университета им. Е.А. Букетова и Карагандинского экономического университета. В них смогут повышать знания учащиеся 7–9 классов, которые войдут в резерв олимпийской команды. Занятия будут проводиться по общественно-гуманитарным дисциплинам, физике, информатике, экономике, прикладной математике, английскому языку.

«В июне этого года мы заключили меморандум о взаимном сотрудничестве с Региональным научно-практическим центром дополнительного образования детей «Сарыарка Дарыны». Договорились о совместных образовательных мероприятиях по повышению знаний учащихся. Приоритетным направлением является подготовка школьников к олимпиадам. Запланированы семинары, творческие конкурсы, научные конференции и тренинги», – рассказал ректор КЭУ Еркара Аймагамбетов.

По его словам, университет предоставит свою базу: бизнес-инкубатор коворкинг-центра «Достық», компьютерный центр, учебные и научно-исследовательские лаборатории и др.

Гульсум Кожахметова озвучила и другие инициативы по повышению качества знаний школьников. Это проекты заочная школа «Юный математик», «Город-село», «Виртуальная школа». В новом учебном году запустят курсы по экологии, медиаграмотности, критическому мышлению.