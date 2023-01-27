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Преподаватель вуза в Таразе требовал со студентов деньги за сдачу экзамена

27 Января 2023, 10:19
Преподаватель вуза в Таразе требовал со студентов деньги за сдачу экзамена

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По 50 тысяч тенге со студентов требовал преподаватель таразского вуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«20 января оперативная группа управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области задержала 46-летнего преподавателя вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 тысяч тенге. Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента по 50 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества, либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


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