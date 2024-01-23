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    16:10, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Преподаватель отдал мошеннице около 2 млн тенге в Акмолинской области

    мошенница
    Фотоколлаж Polisia.kz

    Преподаватель в Акмолинской области отдал мошеннице около 2 млн тенге. Мужчине пообещали оказать содействие в обучении и получении сертификата о повышении квалификации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Житель города Щучинска обратился в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о факте мошенничества. Мужчина рассказал, что хотел пройти курсы повышения квалификации.

    В WhatsApp он связался с представительницей малоизвестного учебного центра, которая за определенную сумму пообещала ему пройти обучение и получить сертификат. За услуги мужчина передал ей 1 млн 980 тысяч тенге.

    Не получив нужный документ, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Установлена 31-летняя жительница Шу. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проводится проверка.

     

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы полиция Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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