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Преподаватель КазНУИ возглавил отдел культуры Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Мая 2023, 12:26
Преподаватель КазНУИ возглавил отдел культуры Петропавловска Фото: пресс-служба акима города Петропавл

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска назначили нового руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, должность занял 39-летний уроженец Кызылорды Ержан Кулумбетов. До настоящего назначения он работал старшим преподавателем кафедры «Музыкально-драматический кукольный театр» Казахского национального университета искусств.

Е.Кулумбетов окончил российский институт театрального искусства - ГИТИС по специальности «актерское искусство». С 2008-2010 по творческому обмену обучался в музыкальном театре в Милане.

Трудовую деятельность начал в 2005-м году аккомпаниатором в городе Байконуре. В последующие годы работал преподавателем кафедры вокала в Казахской национальной академии искусств в Алматы, главным режиссером Дворца школьников в Астане, педагогом в центре развития творчества детей и юношества в Байконуре, старшим преподавателем кафедры актерского мастерства и режиссуры в Астане, руководителем по воспитательной работе и делам молодежи Казахского национального университета искусств.




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