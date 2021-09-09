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    17:56, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Преподаватель из Семея вошел в топ-50 учителей мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преподаватель физики из города Семея Асхат Жумабеков вошел в список финалистов международной премии «Global Teacher Prize», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Преподаватель из города Семея Асхат Жумабеков, учитель физики, вошел в список финалистов международной премии «Global Teacher Prize», утвержденный Фондом Varkey. Напомним, ранее, в 2019 году Асхат Жумабеков стал финалистом национальной премии National Teacher Prize Kazakhstan 2019, организованной «Фондом развития общественно значимых инициатив», - говорится в сообщении Фонда общественно значимых инициатив в Instagram .

    Асхат стал первым в истории премии казахстанцем, вошедшим в список финалистов глобальной премии. Он теперь поборется за 1 млн долларов. Асхат Жумабеков является финалистом национальной премии National Teacher Prize Kazakhstan.

    Со списком финалистов, а также с деятельностью Асхата Жумабекова можно подробнее ознакомиться на сайте Global teacher prize.

    Глобальная премия учителя – это награда в размере 1 млн долларов США, ежегодно присуждаемая лучшему учителю, внесшему выдающийся вклад в свою профессию.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Образование
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