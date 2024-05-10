Преподаватель из Кокшетау раскрыла секреты обучения казахскому языку
20-летняя жительница Кокшетау Милана Тарасова давно привыкла к удивленным взглядам со стороны окружающих. Девушка свободно говорит на казахском языке и даже преподает его в местном Доме дружбы. Что самое главное в постижении государственного языка, юный педагог рассказала корреспонденту агентства Kazinform.
— Родом я из села Уялы Зерендинского района. Мне 20 лет, я учусь на последнем курсе в университете им. Ш. Уалиханова по специальности «Казахская филология, — начала рассказ девушка.
Сегодня ей сложно сказать, когда именно казахский язык вошел в ее жизнь, ведь все детство прошло среди коренного населения. Она разговаривала на казахском с друзьями во дворе, училась в единственной в селе казахской школе, а дома вместе с родными они отмечали все казахские праздники. Милана вспоминает, как, играя в школу, собирала деревенскую детвору во дворе и учила их казахскому языку.
— Когда я поступила на 1 курс, сразу начала заниматься репетиторством. А еще с 1 курса я начала заниматься общественной деятельностью в городе Кокшетау, в том числе и в Доме дружбы. Сначала была членом Центра по развитию и пропаганде государственного языка, а сейчас я являюсь лидером этого центра, — продолжила рассказ Милана.
В процессе преподавания, по словам девушки, она начала замечать, что в Кокшетау на самом деле очень много людей, которые хотят научиться казахскому языку. Но именно разговорному — такому, который они могли бы использовать в повседневной жизни. И тогда, вновь взяв инициативу в свои руки, она предложила сделать такие курсы, на которых люди могли бы бесплатно обучаться казахскому языку.
— У нас есть разговорные клубы, но взрослые ученики говорят, что методика преподавания у нас другая, так как они не только ко мне ходили, но и к другим учителям. Я считаю, что изучать язык несложно, главное — у человека должны быть четкая цель и желание. Только в этом случае он сможет изучить язык. Потому что если он просто приходит или его заставляют учить, то из этого ничего не выйдет, у него должно быть это в сердце. Но и от учителя многое зависит: учитель должен доносить все на легком языке, чтобы ученику было понятно, чтобы он мог практиковать этот язык, чтобы он чувствовал себя комфортно и свободно. Учитель всегда должен давать человеку мотивацию, то есть поддерживать его, — считает Милана.
По словам девушки, для того, чтобы выучить казахский язык, не нужно особой методики преподавания. Человеку следует освоить основы грамматики, как она используется и иметь словарный запас, все остальное — это практика. К тому же, сейчас, есть множество приложений, в которых можно прорабатывать язык. Милана же при подготовке к уроку подбирает каждому из учащихся задания по уровню их знаний.
— Ну, а сама я давно достигла такого уровня владения казахским языком, что для того, чтобы донести мысль на русском, в голове приходится переводить с казахского. Окружающие, услышав мою речь, реагируют удивленно. Если я сажусь в такси или где-то что-то скажу на улице, в магазине… А еще я веду соцсети — Instagram, TikTok, где также продвигаю государственный язык. Мне кажется, на то, что люди приходят в разговорный клуб, влияет и тот факт, что они видят, что я другой национальности, но знаю казахский, и это их мотивирует к изучению. Что бы я пожелала тем, кто сегодня хочет знать казахский? С чего начать? Нужно просто начать. Не переносить, не откладывать на потом. Так язык можно учить всю жизнь. У меня есть ученики, которым за 40, 45 лет. Одна женщина обучается в 56 лет. Она говорит: всю жизнь откладывала и сейчас только пришла к этому. Думаю, у каждого свое время для изучения. Многие не разговаривают, потому как боятся мнения других людей. Считаю, что мы все должны поддерживать такие начинания. Пускай человек скажет с ошибкой, неправильно, но вы ведь его поняли. Нужно поддерживать друг друга и тогда обучение нашему государственному языку станет легче! — резюмировала педагог.