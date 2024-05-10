Преподаватель из Кокшетау раскрыла секреты обучения казахскому языку

20-летняя жительница Кокшетау Милана Тарасова давно привыкла к удивленным взглядам со стороны окружающих. Девушка свободно говорит на казахском языке и даже преподает его в местном Доме дружбы. Что самое главное в постижении государственного языка, юный педагог рассказала корреспонденту агентства Kazinform.

Фото: из личного архива Миланы Тарасовой

— Родом я из села Уялы Зерендинского района. Мне 20 лет, я учусь на последнем курсе в университете им. Ш. Уалиханова по специальности «Казахская филология, — начала рассказ девушка.

Сегодня ей сложно сказать, когда именно казахский язык вошел в ее жизнь, ведь все детство прошло среди коренного населения. Она разговаривала на казахском с друзьями во дворе, училась в единственной в селе казахской школе, а дома вместе с родными они отмечали все казахские праздники. Милана вспоминает, как, играя в школу, собирала деревенскую детвору во дворе и учила их казахскому языку.

Фото: из личного архива Миланы Тарасовой

— Когда я поступила на 1 курс, сразу начала заниматься репетиторством. А еще с 1 курса я начала заниматься общественной деятельностью в городе Кокшетау, в том числе и в Доме дружбы. Сначала была членом Центра по развитию и пропаганде государственного языка, а сейчас я являюсь лидером этого центра, — продолжила рассказ Милана.

В процессе преподавания, по словам девушки, она начала замечать, что в Кокшетау на самом деле очень много людей, которые хотят научиться казахскому языку. Но именно разговорному — такому, который они могли бы использовать в повседневной жизни. И тогда, вновь взяв инициативу в свои руки, она предложила сделать такие курсы, на которых люди могли бы бесплатно обучаться казахскому языку.

Фото: из личного архива Миланы Тарасовой

— У нас есть разговорные клубы, но взрослые ученики говорят, что методика преподавания у нас другая, так как они не только ко мне ходили, но и к другим учителям. Я считаю, что изучать язык несложно, главное — у человека должны быть четкая цель и желание. Только в этом случае он сможет изучить язык. Потому что если он просто приходит или его заставляют учить, то из этого ничего не выйдет, у него должно быть это в сердце. Но и от учителя многое зависит: учитель должен доносить все на легком языке, чтобы ученику было понятно, чтобы он мог практиковать этот язык, чтобы он чувствовал себя комфортно и свободно. Учитель всегда должен давать человеку мотивацию, то есть поддерживать его, — считает Милана.

По словам девушки, для того, чтобы выучить казахский язык, не нужно особой методики преподавания. Человеку следует освоить основы грамматики, как она используется и иметь словарный запас, все остальное — это практика. К тому же, сейчас, есть множество приложений, в которых можно прорабатывать язык. Милана же при подготовке к уроку подбирает каждому из учащихся задания по уровню их знаний.

Фото: из личного архива Миланы Тарасовой