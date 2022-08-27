Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Препаратов для пациентов с сахарным диабетом достаточно – Минздрав РК
27 Августа 2022 13:04

Препаратов для пациентов с сахарным диабетом достаточно – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инсулиносодержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, которые применяются для лечения сахарного диабета в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения, имеются в достаточном количестве. Об этом сообщил директор департамента лекарственной политики Минздрава РК Бауыржан Джусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения мы обеспечиваем около 10 видами инсулина. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом предоставляем бесплатно сахаросодержащие препараты и определенные медицинские изделия. В рамках действующих нормативов глюкометры бесплатно не предоставляем. В перечень лекарственного обеспечения это не входит», - пояснил на брифинге в СЦК глава департамента лекарственной политики.

По словам спикера, в медицинских организациях имеется около двухмесячного объема лекарств.

«В целом, инсулиносодержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, которые применяются для лечения сахарного диабета в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения, имеются в достаточном количестве», - добавил спикер.


Новости по теме
Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза
Принять меры по обеспечению аптек жизненно важными лекарствами попросила сенатор
ВОЗ окажет поддержку РК в рамках реализации соглашения на 2022-2023 годы
Читайте также
Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области
Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау
Принять меры по обеспечению аптек жизненно важными лекарствами попросила сенатор
Количество медицинских уголовных правонарушений выросло в РК на 12% за год
Суточная госпитализация в стационары в шесть раз снизилась в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив