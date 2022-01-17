Препаратом Pfizer ревакцинируют пожилых людей и медиков в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началась ревакцинация людей старше 60 лет и медицинских работников. Получить третью, бустерную прививку американским препаратом Pfizer или отечественной вакциной QazVac можно в поликлинике по месту прикрепления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Препарат Pfizer используется для вакцинации подростков до 18 лет, беременных женщин (от 16 до 30 недель беременности) и кормящих матерей по достижении детьми двух лет. Для ревакцинации он используется для медицинских работников и для людей старше 60 лет», – говорит директор городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова.
За двое суток в Центре вакцинации получили третью прививку более 60 пенсионеров.
Министерство здравоохранения РК сообщает о том, что на сегодняшний день в регионах для вакцинации доступны «Cпутник V», QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и кормящих женщин). Для ревакцинации – QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (лицам старше 60 лет), а также в конце января будет доступна вакцина «Спутник Лайт».
Напоминаем, вакцинация и ревакцинация остаются главными способами защиты от коронавирусной инфекции.
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