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Препаратом Pfizer ревакцинируют пожилых людей и медиков в Карагандинской области

17 Января 2022 11:25
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Препаратом Pfizer ревакцинируют пожилых людей и медиков в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началась ревакцинация людей старше 60 лет и медицинских работников. Получить третью, бустерную прививку американским препаратом Pfizer или отечественной вакциной QazVac можно в поликлинике по месту прикрепления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Препарат Pfizer используется для вакцинации подростков до 18 лет, беременных женщин (от 16 до 30 недель беременности) и кормящих матерей по достижении детьми двух лет. Для ревакцинации он используется для медицинских работников и для людей старше 60 лет», – говорит директор городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова.

За двое суток в Центре вакцинации получили третью прививку более 60 пенсионеров.

Министерство здравоохранения РК сообщает о том, что на сегодняшний день в регионах для вакцинации доступны «Cпутник V», QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и кормящих женщин). Для ревакцинации – QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (лицам старше 60 лет), а также в конце января будет доступна вакцина «Спутник Лайт».

Напоминаем, вакцинация и ревакцинация остаются главными способами защиты от коронавирусной инфекции.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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