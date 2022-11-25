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Препарат «Спинраза» впервые ввели для лечения ребенка с СМА в Акмолинской области

25 Ноября 2022, 14:35
Препарат «Спинраза» впервые ввели для лечения ребенка с СМА в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Дорогостоящий препарат «Спинраза» впервые введен 2-летнему ребенку из города Атбасара Акмолинской области неврологами на базе многопрофильной областной детской больницы (МОДБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделились в многопрофильной областной детской больнице, «Спинраза» — это первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Препарат увеличивает производство белка SMN из «резервного» гена SMN2 с использованием так называемых антисмысловых олигонуклеотидов. «Спинраза» останавливает прогрессирование заболевания, отмирание нейронов спинного мозга прекращается.

«Дорогой препарат ввели в виде укола 2-летнему ребенку. Введение препарата прошло успешно, нежелательных явлений не было, перенес хорошо. Сейчас состояние малыша стабильное», - отметил директор МОДБ Серикжан Сабыралиев.

Ребенок должен получить четыре нагрузочные и три поддерживающие дозы. Получать этот препарат пациент будет пожизненно.

Один флакон препарата стоит 42 млн тенге. Пациенту он был введен бесплатно в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения через поликлинику. Препарат вводился интратекально в спинномозговой канал.

«При раннем начале терапии прогноз наиболее благоприятный. В этом случае больные не только возвращают утерянные навыки, но и приобретают новые», - добавили в медучреждении.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости.


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