Препарат Fatzorb признан опасным в Узбекистане – Минздрав проверяет его наличие в продаже в Казахстане

12 Января 2023, 18:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК проверяет, имеется ли в продаже в стране препарат Fatzorb, признанный опасным в Узбекистане. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ряде СМИ на днях распространилась информация о том, что препарат Fatzorb признан опасным для здоровья.

После заседания Центральной избирательной комиссии журналисты поинтересовались у вице-министра здравоохранения Айжан Есмагамбетовой, продают ли в Казахстане биологически активную добавку Fatzorb, которая признана опасной в Узбекистане.

«Действительно, в СМИ появилась информация о том, что в Узбекистане в БАД было обнаружено лекарственное средство, которое в них не должно присутствовать. Контроль за биологически активными добавками осуществляется в рамках ЕАЭС и в рамках технического регламента по безопасности пищевой продукции. Документом, который сегодня подтверждает наличие любого БАД, является свидетельство о госрегистрации. БАД Fatzorb зарегистрирован в Российской Федерации, но, учитывая, что мы в одном экономическом пространстве, регистрация ее у нас действительна, и производитель - Российская Федерация. По принятым мерам Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля дано поручение территориальным подразделениям провести оценку: имеется ли в продаже данный БАД в стране», - прокомментировал вице-министр здравоохранения.

Однако Айжан Есмагамбетова отметила, что имеются разные производители БАД. Поэтому Министерство здравоохранения направило запрос в Россию и Узбекистан для получения информации о зарегистрированном БАД, какой производитель, выявлено ли в его составе лекарственное вещество.

«Хочу отметить, что в БАД не должно быть никаких химических лекарственных веществ. Препарат субитрамин, о котором писали узбекские СМИ, с 2011 года в никаких лекарственных веществах в нашей стране не применяется и не регистрируется. При этом надо отметить, что БАД не могут продаваться везде, они продаются только в аптечной сети, в специализированных магазинах или в торговой сети на полке, где обязательно есть маркировка», - пояснила вице-министр.