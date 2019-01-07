Преображение Свято-Вознесенского собора в Алматы: о чем спорили священник и реставратор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как преобразился Свято-Вознесенский собор за полтора года реставрации, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал протоиерей Александр Суворов во время пресс-тура.

Впервые за столетнюю историю в главном храме алматинской епархии проводится самая масштабная реконструкция. Вход для верующих и туристов был закрыт с июля 2017 года. Внешняя реконструкция собора почти завершена. Многие элементы воссозданы по старым сохранившимся документам. К примеру, вновь появились кресты на орнаментах купола, которые еще были видны в 1912 году, а потом закрашены. Фигуры в виде ромба вначале решили обклеить авиационной виниловой пленкой. А затем реставраторы нашли другое решение -шашечки решено оцинковать и опылить порошковой краской, а после нарисовать автомобильным лаком кресты.





«Этих крестиков на шашечках не было. Я сам до того, как началась реставрация, был против них, потому что их не было здесь. Но наш куратор Тимур Турекулов (реставратор - ред. прим.) нашел старые фотографии, где они были видны, и мы решили их воссоздать», - рассказал А.Суворов.









На куполах также были восстановлены кресты. На их позолоту ушло около пяти килограммов сусального золота. В них заменены зеркальные элементы, которые уже сейчас ярко сияют при рассвете и закате солнца.



За полтора года на капитальный ремонт было потрачено более 500 млн. тенге. В реконструкции приняли участие специалисты почти со всего мира - реставраторы из Франции, Германии, художники из России. Несмотря на это, реконструкция шла под контролем алматинских рестораторов.











В соборе уже выполнена 1/5 часть внутренней отделки. Это могли увидеть прихожане, для которых открыли двери для богослужений в Рождество Христово. В храме появилась настенная живопись, которую не успели нанести после постройки собора. Храм должен был по техническим условиям простоять 10 лет. А после случилась февральская революция и образование Советского Союза. Храм забрали под государственные нужды, в итоге там расположился музей. Росписью стен и потолков занимались российские иконописцы - изографы из Палеха, под руководством члена Союза художников России Владимира Курилова.















«Мы каждое воскресенье приходили сюда на службу всей семьей. Чувствуется энергетика старины. А сейчас собор преобразился еще лучше, стало более просторно и уютно. Эти библейские сюжеты на росписи такие красивые»,- поделилась мнением прихожанка Юлия Джон.



По проекту, Свято-Вознесенский собор будет полностью приближен к оригиналу, как при проектировании Андрея Зенкова. Несмотря на то, что почти все чертежи 1906 -1907 года утеряны, были восстановлены все важные элементы храма. При этом реставраторы столкнулись со многими проблемами.



«Купольные части были на 30-40% поражены, это были несущие части, и если бы ничего не делалось, то при сильном ветре в течение пяти лет мы бы потеряли купола. Поэтому, эта реставрация была своевременной», - считает протоиерей Александр Суворов.









Чтобы вновь не возникло проблем с течью потолков, было принято решение заменить железную кровлю на медную. По мнению протоиерея, она может прослужить больше двух веков. Установлена также система вентиляции и отопления, для того чтобы зимой служба проводилась в тепле.











Некоторая часть собора была устлана метлахской плиткой. К сожалению, рестораторы не смогли найти похожую, так как ее уже не выпускают. Немецкую плитку решено было заменить гранитной из Бразилии и Индии, максимально приближенной по цветовой гамме храма.



В целом, этот уникальный памятник истории и культуры республиканского значения и визитная карточка Алматы откроется уже весной. По мнению священнослужителей, алматинцы могут увидеть всю красоту убранство обновленного храма к главному христианскому празднику - Пасхе.







