Премию за лучшие документальные и анимационные фильмы будут вручать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали поделился планами по расширению номинаций в рамках премии «Тумар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в стране стремительно развивается креативная индустрия, телесериалы. Сейчас у нас растет и количество, и качество, мы рассматриваем возможность увеличения средств. Сейчас отечественные сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и внешнем рынках», - сказал Дархан Кыдырали на вручении премии NAURYZ.

Министр отметил, что многие казахстанские артисты и режиссеры демонстрируют свое искусство за рубежом.

«Мы планируем сделать этот конкурс традиционным и проводить его ежегодно. Причина, по которой мы организовали премию «NAURYZ», заключается в том, что каждый год в марте мы подводим итоги прошлого года. После того, как мы объявили отдельный конкурс для телесериалов, мы решили включить туда анимационные продукты и документальные фильмы», - добавил глава МИОР.

Напомним, сегодня в столице проходит торжественная церемония вручения премии «NAURYZ». Обладателям каждой из 13 номинаций будет вручена специальная статуэтка и денежный приз в размере 1 млн тенге. Прием заявок стартовал 24 февраля.