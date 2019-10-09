Премию «Тұлға» вручили в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане прошла церемония вручения премии «Тұлға» работникм сферы образования, искусства и СМИ. Мероприятие было приурочено к 125-летию государственного и общественного деятеля Сакена Сейфуллина, а также 100-летию газеты «Егемен Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премию «Тұлға» в рамках программы «Рухани жаңғыру» присудил меценат, заместитель председателя АНК Карагандинской области, депутат областного маслихата Бекзат Алтынбеков.





Итак, в номинации «За вклад в развитие СМИ» премию имени Сакена Сейфуллина получил корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» в Карагандинской области Кайрат Абилда.

Вторую премию имени Алихана Бокейханова в этой же номинации получил корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» в Жамбылской области Хамит Есаман.





В номинации «За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования» были награждены:

Премией имени Шабала Бейсенбекова – директор казахской гимназии №8 города Жезказгана Сара Абдикерова;





Премией имени Нүрии Жумажановой – директор школы №1 Абдирахман Муханбетжанулы.

В номинации «За вклад в развитие искусства и за мастерство в образе своих героев» вручили:

Премию имени Жанат Хаджиевой –Кенжетаю Абильдину;





Премию имени Досжана Жанботаева – актеру Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова Дархану Сулейменову;

Премию имени Кенеса Нурланова – заслуженному деятелю РК Боранбаю Молдабаеву;

Премию имени Конысбека Бегайдарова – актеру, выпускнику Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Олжасу Бегайдару;





Премию имени Серика Булгакбаева – актеру Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова Нуржану Бейсбекову;

Премию имени Райхан Ибраевой – актрисе Злихе Абдирасиловой;

Премию имени Кайрата Кемалова – актеру областного каздрамтеатра имени С. Сейфуллина Куанышу Жагипарову.





Обладателями премии «ТҰЛҒА» стали: коллектив газеты «Егемен Қазақстан»; педагог-ветеран, Почетный гражданин города Сатпаева, обладательница ордена «Құрмет» Шабал Бейсенбекова; актер кино и театра, народный артист РК Досжан Жанботаев. Также за вклад в развитие казахской песни грант «Өнер гранты» получила поэтесса, композитор, певица, заслуженный деятель РК Елена Абдикалыкова.





«Главная цель премии – это отметить достижения, поднять имидж и вдохновить выдающихся людей нашего времени», - говорит Бекзат Алтынбеков.





Обладателям премии «Тұлға» были вручены специальная скульптура, диплом, нагрудный значок и денежный подарок. В рамках мероприятия гости возложили цветы к памятникам Каныша Сатпаева, Кетбуги би и Сакена Сейфуллина. Также в казахской гимназии №8 была организована встреча с руководителем газеты «Егемен Қазақстан» Дарханом Кыдыралиевым.

После в рамках благотворительного каравана АНК многодетным семьям вручили бытовую технику и денежные сертификаты. Мероприятие завершилось концертной программой.







